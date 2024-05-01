Что нужно делать в доме в Чистый четверг: перечень дел и традиций

В этом году Чистый четверг приходится на 2 мая, и в этот день хозяйки имеют немало хлопот в доме. Но некоторые традиции очень важно соблюдать.

Чистый четверг – это один из самых важных дней Страстной недели перед Пасхой. И именно в этот день чаще всего занимаются покраской яиц и приготовлением куличей. Впрочем, перед этим нужно выполнить несколько других важных обрядов.

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Как правильно купаться в Чистый четверг

Одна из главных традиций Чистого четверга связана с купанием. Поверья утверждают, что в этот день вода является святой и может иметь целебные свойства. И искупаться нужно еще до рассвета – так вы можете встретить день чистыми и телом, и душой. А во время мытья нужно искренне помолиться и попросить Бога о защите и спасении от плохих мыслей.

Тот, кто успеет искупаться или хотя бы умыться до восхода солнца, может получить защиту от болезней, а его мысли будут чистыми и добрыми. Также принято в Чистый четверг и готовить воду, в которую кладут любой серебряный предмет и оставляют на ночь. На следующий же день все должны умыться этой водой, чтобы получить защиту от нечистой силы.



В Чистый четверг нужно помыться / Фото Pexels

Как убирать в доме на Чистый четверг

Еще одна очень важная традиция перед Пасхой – проводить генеральную уборку в доме. В этот день очень важно освободить все жилье от мусора, хлама и пыли, и тогда весь год в вашем доме не будет скандалов, ссор и неприятностей.

Мыть пол нужно от дальних углов и до порога, а грязную воду обязательно выливать на улицу – в такое место, где ничего не растет.

Существует и поверье о том, что именно во время уборки на Чистый четверг можно найти вещь, которую вы очень давно потеряли. Можно в этот день заняться и стиркой грязной одежды: полотенец, постельного белья, штор и скатерти.