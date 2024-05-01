Що потрібно робити у домі у Чистий четвер: перелік справ і традицій

Цьогоріч Чистий четвер припадає на 2 травня, і в цей день господині мають чимало клопотів у домі. Та деяких традицій дуже важливо дотримуватися.

Чистий четвер – це один з найбільш важливих днів Страсного тижня перед Великоднем. І саме в цей день найчастіше займаються фарбуванням яєць та приготуванням пасок. Втім, перед цим потрібно виконати кілька інших важливих обрядів.

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Як правильно купатися у Чистий четвер

Одна з головних традицій Чистого четверга пов'язана із купанням. Повір'я стверджують, що цього дня вода є святою та може мати цілющі властивості. І скупатися потрібно ще до світанку – так ви можете зустріти день чистими і тілом, і душею. А під час миття потрібно щиро помолитися та попросити Бога про захист і порятунок від поганих думок.

Той, хто встигне покупатися чи хоча би вмитися до сходу сонця, може отимати захист від хвороб, а його думки будуть чистими і добрими. Також заведено у Чистий четвер і готувати воду, в яку кладуть будь-який срібний предмет та залишають на ніч. Наступного ж дня всі мають вмитися цією водою, щоб отримати захист від нечистої сили.



У Чистий четвер потрібно помитися / Фото Pexels

Як прибирати у домі на Чистий четвер

Ще одна дуже важлива традиція перед Великоднем – проводити генеральне прибирання у будинку. В цей день дуже важливо звільнити усе житло від сміття, непотребу та пилу, і тоді весь рік у вашій оселі не буде скандалів, сварок та неприємностей.

Мити підлогу потрібно від дальніх кутків і до порогу, а брудну воду обов'язково виливати на вулицю – у таке місце, де нічого не росте.

Існує і повір'я про те, що саме під час прибирання на Чистий четвер можна знайти річ, яку ви дуже давно загубили. Можна в цей день зайнятися і пранням брудного одягу: рушників, постільної білизни, штор та скатертини.