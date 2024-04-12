Вони больше не будет: как вывести плохой запах из холодильника

Иногда из-за продуктов, которые долго стоят или рассыпанную пищу в холодильнике может образовываться плохой запах, особенно тогда, когда продукты герметично не закрыты. Иногда от такого поразительного запаха трудно избавиться, поэтому надо применять действенные методы.

Холодильник надо систематически мыть, чтобы предотвращать возникновение пищевых бактерий и избегать нежелательных запахов. Возьмите себе за привычку вытирать полки холодильника хотя бы один раз в неделю.

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Но если от холодильника уже пахнет, то открытая дверца пока вы будете его мыть не совсем сможет вывести запах, поэтому вам придется применить одну незначительную хитрость.

Как вывести плохой запах из холодильника

Сначала полностью опорожните холодильник и хорошо почистите все уголки, где есть еда или разлитый сок. После того, как вы его хорошо помоете, поставьте внутрь небольшую тарелку с кофе на 24 часа. Она сможет поглотить все резкие и неприятные запахи.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Основными причинами плохих запахов в холодильниках является испорченная еда, остатки пищи и грязный поддон. Но опытные хозяева поделились своими хитростями, как быстро избавиться от неприятных запахов.

Также можете поставить внутрь две половинки разрезанного лимона. Уже через несколько часов резкий запах должен исчезнуть.



Плохой запах из холодильника выводит лимон / Фото Pexels

Эксперты говорят, что если вы разлили молоко и оно загустело в определенном месте, то эту часть холодильника надо отмыть мыльной водой. Для этого разведите моющее средство для посуды в воде и тряпкой все хорошо протрите.

Также хорошо плохой запах из холодильника поглощает кусок черного хлеба, гвоздика, тимьян, корица, кожура апельсина или половина сырого картофеля.