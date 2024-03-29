Как избавиться от неприятного запаха из пылесоса: есть только один действенный метод

Пожалуй, каждый из нас хоть раз в жизни чувствовал плохой запах из пылесоса. На это есть несколько причин, которые можно легко устранить. Если вы их примените, то можете забыть о плохом запахе надолго.

Без пылесоса трудно себе представить нашу жизнь. Это незаменимое устройство важно для регулярной уборки, и со временем из-за значительного накопления грязи он может плохо пахнуть, и этот запах не пропадает даже после очистки мешка. Это не единственная причина запаха, на самом деле их есть несколько.

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Причины плохого запаха пылесоса

Накопление грязи

Главной причиной неприятного запаха является недостаточно тщательная очистка пылесоса. Все из-за того, что в мусорный мешок попадают различные загрязнения, поэтому пылесос может стать источником бактерий.

Недосушенный мешок

Мешок для мусора и фильтр можно стирать, но надо очень хорошо высушить. Если поставить его влажным, то внутри пылесоса он начнет цвести и вы почувствуете запах гнили.

Остатки мусора в шланге

Также время от времени надо проверять шланг и смотреть, не застрял ли там какой-то мусор. К примеру, листья комнатных растений со временем могут гнить и плохо пахнуть и даже накапливать на себе другой мусор.

Новый пылесос

Что интересно, плохой запах может быть от нового пылесоса, но не переживайте, потому что со временем он должен исчезнуть.



Избежать плохого запаха от пылесоса очень просто / Фото Pexels

Как избавиться от неприятного запаха из пылесоса

Проблему с пылесосом надо решать, а не маскировать, а это значит, что духами или эфирными маслами избежать проблемы не удастся. Просто сделайте несколько важных шагов, которые действительно помогают.

Сначала смените мешок пылесборника, поскольку причина может быть именно в нем. Если модель вашего пылесоса предусматривает возможность заменить фильтр – сделайте это.

Пластиковый резервуар внутри надо тщательно помыть. Если такая процедура для пылесоса противопоказана, тогда будет достаточно просто протереть влажной тряпкой и вытереть насухо. Также проверьте шланг и убедитесь, что там нет мусора, который застрял.

Что поставить в пылесос для лучшего запаха

Когда основную проблему удастся избежать, тогда можно применить несколько лайфхаков для лучшего запаха. В мешок для мусора можно поставить стиральный порошок или ватный диск с эфирным маслом.