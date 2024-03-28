Несмотря на то, что миллионы людей обожают кофе, мало кто относится так же благосклонно к пятнам, которые от него могут оставаться. И когда они уже образовались, вы не можете просто использовать воду для того, чтобы от них избавиться. А если в кофе еще были сливки и молоко... Что ж, тогда пятно не только темное, но и жирное. Но вывести его все равно возможно.

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Как вывести пятна от кофе

Первое, что вы должны сделать – это использовать бумажные полотенца, или ткань из микрофибры – именно она поможет промокнуть кофе из волокон вашего ковра. Двигайтесь кругами к чистому участку ткани. Впрочем, вы никогда не должны использовать цветную салфетку или крашеную ткань для промокания пятен, ведь это может привести к тому, что на вашем ковре останется не только кофе, но и остатки пигмента.

Если пятно от кофе застарелое и уже успело высохнуть, вы можете сбрызнуть место обычной водой и промокнуть влагу.

После этого вам нужно сделать правильный раствор для чистки. В две чашки теплой воды влейте две ложки средства для мытья посуды. Обычно в нем содержится обезжиривающее средство, которое поможет избавиться от жира от молока или сливок. Также вы можете воспользоваться специальным средством для выведения пятен с ковров. Тогда вам просто нужно осторожно соблюдать все указания на этикетке вашего продукта.

После этого возьмите щетку, имеющую мягкую щетину, и смочите ее в растворе, что вы подготовили. Его нужно втирать в загрязненные волокна ковра и работайте от внешнего края к центру, и так вы сможете предотвратить распространение грязи.



Ковер можно очистить от пятен / Фото Pexels

Участок, который вы только что очистили, вы должны промокнуть сухой тканью, и так вы можете вобрать и раствор, и остатки кофе, чтобы он не остался на ковре.

После завершения такой уборки, вам нужно промокнуть участок в обычной чистой воде. Пропускать этот шаг, хоть он и может показаться неважным, нельзя, ведь иначе на остатках мыльного раствора вскоре появится еще больше грязи.

Когда ковер высохнет, хорошо пропылесосьте его, чтобы поднять ворс и волокна.