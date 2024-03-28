Если вы хотите получать от своей груши богатый и, главное, регулярный урожай, нужно разобраться с деревьями и растениями, которые можно посадить рядом. Только так вы сможете достичь желаемого хорошего результата.

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Груша

Груши – это одни из немногих деревьев, которые можно смело сажать возле груш такого же или даже другого сорта. Деревья будут взаимно обогащать друг друга питательными веществами, а также опылять. Именно из-за этого садоводы часто рекомендуют выращивать груши парами – и вы и сами заметите, что урожая станет намного больше.

Если вы хотите вырастить разные сорта груш, все же убедитесь, что они имеют одинаковый период цветения. Оставляйте между грушами расстояние, что будет не меньше, чем 6 метров.

Яблоня

Это родственные виды, поэтому они будут неплохо уживаться рядом. Такое соседство поможет вам улучшить урожайность обоих деревьев.



Яблони можно сажать возле груши / Фото Pexels

Ягодные кустарники

Замечательными соседями для груши могут стать разнообразные ягоды. Смело сажайте неподалеку малину, смородину любого цвета и виноград. Они помогут отпугивать паршу, которая может досаждать дереву, а также помогают питать почву азотом.

И от груши ягодам будет польза – она защищает кусты от гнили. Впрочем, очень важно, чтобы груша полностью не затеняла их.

Цветы

Если ваше дерево очень часто болеет и страдает от вредителей, вы можете высадить цветы под ним. Бархатцы, колокольчики и маргаритки будут особенно полезными.

Клен

Клен – это растение, которое может отпугивать яблочных плодожорок, а именно они являются главными вредителями для груши. Этот сосед для дерева будет очень подходящим, если оно страдает от вредителей.