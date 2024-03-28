Якщо ви хочете отримувати від своєї груші багатий і, головне, регулярний врожай, потрібно розібратися із деревами та рослинами, які можна посадити поруч. Тільки так ви зможете досягти бажаного хорошого результату.

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Груша

Груші – це одні із небагатьох дерев, які можна сміливо садити біля груш такого ж або навіть іншого сорту. Дерева будуть взаємно збагачувати один одного поживними речовинами, а також запилювати. Саме через це садівники часто рекомендують вирощувати груші парами – і ви й самі помітите, що врожаю стане набагато більше.

Якщо ви хочете виростити різні сорти груш, все ж переконайтеся, що вони мають однаковий період цвітіння. Залишайте між грушами відстань, що буде не менша, ніж 6 метрів.

Яблуня

Це споріднені види, тож вони будуть непогано уживатися поруч. Таке сусідство допоможе вам покращити урожайність обох дерев.



Яблуні можна садити біля груші / Фото Pexels

Ягідні чагарники

Чудовими сусідами для груші можуть стати різноманітні ягоди. Сміливо садіть неподалік малину, смородину будь-якого кольору та виноград. Вони допоможуть відлякувати паршу, яка може докучати дереву, а також допомагають живити ґрунт азотом.

І від груші ягодам буде користь – вона захищає кущі від гнилі. Втім, дуже важливо, щоб груша повністю не затіняла їх.

Квіти

Якщо ваше дерево дуже часто хворіє та страждає від шкідників, ви можете висадити квіти під ним. Чорнобривці, дзвоники та маргаритки будуть особливо корисними.

Клен

Клен – це рослина, яка може відлякувати яблучних плодожерок, а саме вони є головними шкідниками для груші. Цей сусід для дерева буде дуже підходящим, якщо воно страждає від шкідників.