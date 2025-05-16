Дачники советуют подпитывать огурцы с момента, когда растение выпустит хотя бы два листочка и до самого плодоношения, пишет 24 Канал.

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Правильная подкормка поможет получить большой урожай и высокое качество плодов. Но для того, чтобы все было идеально, надо соблюдать дозировку и сроки внесения удобрений.

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Подкормка в фазе 2 листочков

В период активного развития огурцам нужен азот. Дачники советуют использовать раствор мочевины и аммиачной селитры. Эти удобрения прекрасно помогают наращивать зеленую массу и укреплять корневую систему.



Подкормка для огурцов является очень важной / Фото Pexels

Подкормка огурцов после всходов

После восхождения огурцов, их следует подкормить комплексными удобрениями, в которых содержится калий, фосфор и азот. Лучшему росту и развитию растения способствует нитроаммофоска.

Подкормка для роста

Для того, чтобы огурцы выросли вкусными, их надо обеспечить калием и азотом. Многие дачники используют настой куриного помета. Такое удобрение обеспечивает почву необходимыми элементами, а также стимулирует рост и развитие растений.

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Подкормка во время плодоношения

Этот период является очень важным, поэтому для того, чтобы сформировать плоды, огурцам нужен фосфор и калий. Огородники также пользуются суперфосфатом или раствором золы. Также немало калия содержится в золе, который даже влияет на вкус плодов и улучшает их формирование. А еще дачники советуют каждую неделю опудривать золой почву.

Для тех, кто любит натуральные подкормки, советуем выбирать органические настои – компостный чай или настой зеленых трав. Такая подкормка обогатит почву микроэлементами. Удобрения очень важны для овощей, поскольку благодаря ему овощи получатся вкусными и хрустящими.