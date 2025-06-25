Как правильно подкармливать растения золой: даже опытные огородники не знают

Зола – это очень популярное органическое удобрение, которое использует немало садоводов. Часто она также заменяет гашеную известь, мел, доломит и фосфорно-калийные удобрения и помогает бороться с вредителями.

Просто внести золу под растения часто бывает недостаточно – для максимального результата нужно добавить к ней несколько важных ингредиентов. Поэтому 24 Канал объясняет, как правильно использовать пепел для подпитки, чтобы ваши растения поразили вас ростом.

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Как подкармливать растения золой?

Зола имеет чрезвычайно богатый химический состав, и поэтому как удобрение работает просто отлично. Если вы планируете использовать исключительно органические удобрения на своем участке, тогда без золы не обойтись вообще, ведь это единственный натуральный источник калия.

Вносить его на огород можно в сухом виде под перекопку весной, или же добавлять в лунки во время посадки. Но летом, в течение сезона, нужно готовить из золы различные растворы.



Зола идеально подходит для подкормки растений / Фото Pexels

Вот несколько рецептов, которые вы можете использовать на огороде:

Смешайте стакан золы с 10 литрами воды и полейте растения. Такой раствор нужно еще настоять несколько дней перед использованием.

1 литр золы разведите в 3 литрах воды и настаивайте несколько дней. После этого разведите с водой в пропорции 1:9 и поливайте растения.

Просейте 300 граммов золы, залейте кипятком и варите 30 минут. После этого отвар нужно остудить, процедить и развести в 10 литрах воды. Чтобы подкормка лучше прилипала к листьям, в нее добавьте еще 40 – 50 граммов хозяйственного мыла.

Впрочем, далеко не все растения поблагодарят вас, если вы внесете под них пепел. Ранее мы уже рассказывали, что никогда нельзя подкармливать пеплом, чтобы не потерять урожай.

Когда подпитывать растения пеплом?

Использовать подкормки лучше всего вечером в тихую погоду. Обработку советуют проводить не чаще, чем 2 – 3 раза в месяц. Для внекорневой подкормки лучше всего подходит отвар из золы – он надежно защищает культуры от большого количества вредителей: тлей, крестоцветной блошки, нематоды, проволочника и улиток.