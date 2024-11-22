Цвести шлюмбергера начинает тогда, когда меняется температура и продолжительность дня, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Не всегда все рождественники начинают цвести, впрочем ему можно помочь с помощью нескольких советов. Предлагаем узнать несколько типичных ошибок, из-за которых у растения притупляется рост.

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Слишком много света

Рождественник начнет цвести, если вы обеспечите ему 12 часов непрерывной темноты каждые сутки. Ставьте его с вечера в темную комнату или накрывайте ящиком на ночь.

Переливание

В период цветения рождественник стоит подливать умеренно, потому что почва должна успевать подсохнуть. Чрезмерное подливание может даже привести к загниванию корней и не дать возможности растению цвести.



Названы причины плохого цветения рождественника / Фото Pexels

Резкое изменение температуры

Рождественник любит стабильность и плохо реагирует на резкое изменение температуры. Растение не любит сквозняк или источники тепла рядом, поэтому лучше отложить его от радиатора. Лучше рождественскому кактусу стоять там, где есть постоянная температура.

Малое количество света в течение дня

Несмотря на то, что растение хочет темноты ночью, днем ей нужен яркий и непрямой свет. Если света будет недостаточно, то рождественник будет медленно расти. Это приведет к меньшему появлению цветов или их полному отсутствию.

Неправильная пересадка

Рождественник лучше цветет, если растет в одном горшке, в котором нет слишком много места. Пересадка в больший горшок может притупить рост. Именно поэтому не стоит пересаживать рождественский кактус.