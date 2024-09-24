Чтобы уличный туалет не вонял, надо воспользоваться несколькими бытовыми средствами, пишут Porady 24. От неприятного запаха из выгребных ям можно избавиться благодаря специальным средствам, которые продаются в бытовых магазинах. В них содержится азот, который способен нейтрализовать плохой запах.

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Но если вы еще не приобрели химические растворы, то можно вполне воспользоваться народными методами.

Соль

В выгребную яму надо насыпать 2 пачки йодированной соли, которая поможет нейтрализовать плохие запахи. Соль обладает замечательной способностью убивать бактерии, которые и приводят к резкому зловонию. Этот метод надо повторять каждый месяц.

Сода

Известным абсорбентом является сода, которая считается популярным и доступным средством в борьбе с неприятным запахом. Вам понадобится пол пачки пищевой соды, которую надо залить в 10-литровое ведро и всыпать соды. Все это надо тщательно перемешать и влить раствор в выгребную яму. Эта процедура является достаточно полезной и действенной, поэтому часто ее делать не надо.



Сода помогает нейтрализовать плохой запах / Фото Pinterest

Скошенная трава или опилки

Устранить плохой запах поможет скошенная трава и ботва от растений. Можете засыпать траву хоть каждую неделю. Также предотвращает размножение бактерий зола или опилки.

Соблюдение этих методов поможет поддерживать чистоту и уменьшить неприятные запахи в уличном туалете.