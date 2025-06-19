Молоко ускорит созревание огурцов: 3 рецепта подкормки

Все дачники хотят иметь большой урожай, а для того, чтобы этого достичь, нужно не только подливать овощи, но и подпитывать и даже использовать методы, которые будут стимулировать их рост. Огурцы могут уродиться гораздо быстрее, если дать им определенные удобрения.

Обычное молоко способно улучшить рост огурцов и даже уберечь их от различных вредителей и болезней, пишет 24 Канал со ссылкой на "Женский портал".

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Как молоко улучшает рост огурцов

В молоке содержится много полезных микроэлементов, которые очень любят огурцы – это кальций, калий, магний и фосфор. Они улучшают иммунитет растения, помогают овощам расти крепкими и увеличивают устойчивость к внешним воздействиям.

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Дачники советуют выбирать для подкормки домашнее молоко, поскольку в магазинных содержатся консерванты, поэтому результативности от них не будет. Для приготовления подкормки, молоко нужно развести с водой.

Если этого не сделать, то это только навредит растению. Для опрыскивания огурцов нужно развести молоко с водой в соотношении 1:10, а для полива под корень на половину меньше – 1:5.

Стимулирующая подкормка

Для ускорения завязи и активирования роста, молочную смесь следует вносить под корень. Нужно взять литр молока, 2 столовые ложки меда, 10 капель йода и 100 граммов древесной золы.



Молочная подкормка для огурцов / Фото Pexels

Все нужно перемешать и оставить для настаивания на 2 суток. После этого использовать 300 миллиграммов подкормки под каждое растение. Перед внесением удобрения грядки нужно полить, чтобы почва была влажной.

Защита от болезней

Молоко действует на растения как природный защитник, поэтому может уберечь овощи от гнили, мучнистой росы и других бактериальных инфекций. Для раствора нужно 0,5 литра молока, 10 граммов натертого хозяйственного мыла, 15 капель йода и 5 литров воды. Этим раствором нужно опрыскать стебли и листья утром, чтобы избежать ожогов от солнца.

К слову! Огурцы не следует сажать рядом с определенными растениями. Неудачный выбор места для посадки огурцов может привести к их уязвимости к вредителям, грибковых заболеваний, а также снижение урожайности и качества плодов.

Профилактика грибка

Если овощи растут хорошо, а на огурцах не заметно никаких заболеваний, то можно воспользоваться молочной смесью для профилактики. Для этого нужно к 5 литрам воды добавить 20 капель йода, 0,5 литра молочной сыворотки, и одну столовую ложку перекиси водорода.

Этот раствор уничтожает патогены и укрепляет стенки растения. Использовать его можно каждые 2 недели.