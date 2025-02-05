Зачем в феврале обрабатывать стены уксусом: об этом знают единицы

В зимнюю пору в доме может активизироваться плесень из-за влаги и конденсата. Чтобы избежать этой проблемы, стоит воспользоваться копеечным средством, которое доступно всем.

Февраль является самым холодным месяцем зимы, а закрытые окна и сушка одежды в помещении приводят к накоплению конденсата, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Это приводит к оседанию влаги на стенах, после которой образуется плесень.

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Почему стены в феврале надо обработать уксусом

Грибок может повредить не только обои, но и мебель, поэтому от него нужно избавляться. Хорошо борется со спорами грибка недорогое средство, которое найдется у каждого дома – это уксус. Средство полезно тем, что убивает плесень и грибок под корень, не давая ему распространиться.

Уксусная кислота хорошо убивает грибок в домашних условиях. Она уничтожает бактерии и споры плесени, проникшие в стены. Плесень развивается в щелочной среде, а уксус – кислая, поэтому при взаимодействии со спорами грибка выводит их и предотвращает повторное появление.



Плесень может накапливаться в ванной / Фото Pexels

Наполните бутылку с распылителем уксусом и нанесите на пораженный участок, оставив примерно на час. Далее нужно надеть маску и перчатки и счистить остатки плесени щеткой, чтобы все легко отошло. Далее ту часть стены, которую вы обработали нужно вытереть влажной тряпкой, протереть сухим полотенцем и высушить.

Чтобы плесень не появлялась на стенах, стоит контролировать дома уровень влажности и обеспечивать хорошую вентиляцию.

Обратите внимание, что плесень опасна для здоровья. Именно грибок становится причиной снижения иммунитета. Из-за плесени есть даже риск возникновения астмы. Если вовремя не выводить плесень, можно столкнуться с головными болями, сухим кашлем и проблемами с желудочно-кишечным трактом.