В эти дни нельзя отдавать долги: только притянете к себе новые

В народных приметах можно найти множество советов и наставлений о том, как распоряжаться деньгами: где их прятать, кому нельзя отдавать и, конечно же, когда возвращать долги.

Предки верили, что есть дни недели и месяца, когда нельзя возвращать долги – вроде бы в такой день вы можете распрощаться не только с деньгами, а и со своей финансовой удачей и благополучием, сообщает 24 Канал. Кроме того, если отдавать долг в неудачный день, вроде бы можно привлечь к себе новый, даже больше.

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Когда нельзя отдавать долги?

Стоит запомнить, в какие дни нельзя возвращать деньги другим, чтобы остаться при своих финансах и не стать постоянным должником. Приметы утверждают, что никогда нельзя возвращать долг в 1, 6, 11, 15 и 23 день лунного календаря – так вы не только не отдадите долг полностью, но и подарите вместе с деньгами частичку своей финансовой удачи человеку, у которого заняли деньги.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, что нужно сделать в доме, чтобы в нем всегда водились деньги – большинство людей не знают об этом простом ритуале.

Кроме того, нельзя возвращать деньги и в важные церковные даты – тогда вообще лучше не иметь дела с деньгами. Не советуют в такие дни занимать и считать их – так вы только распыляете свое богатство и обрекаете себя на безденежье.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Предупреждают также и о том, что есть некоторые дни недели, которые являются совсем неудачными для возврата любого долга. Наиболее неподходящими днями являются понедельник и пятница – особенно в случае, если человек, которому вы должны отдать деньги, не в настроении.



Деньги нельзя отдавать в некоторые дни / Фото Pexels

Также редко возвращают долги и в воскресенье – такое действие может навредить обоим: и должнику, и заимодавцу. Впрочем, приметы говорят, что смело отдавать долг можно в среду и четверг.

Зато вторник и суббота – это нейтральные дни. Но в любой день недели нельзя отдавать долг после захода солнца – тогда вроде бы выходит нечистая сила, и ее можно занести в дом вместе с деньгами.