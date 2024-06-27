Используют почти все: в каких кастрюлях не стоит хранить и готовить еду
Источник:УНИАН
Не все кастрюли подходят для всей готовки. Поэтому перед тем, как ставить посуду на плиту, нужно обратить внимание на ее материал.
Старую алюминиевую посуду можно все еще найти на кухнях у многих людей. Прежде всего из-за того, что она достаточно долговечна. И, кроме того, в ней достаточно удобно готовить пищу. Впрочем, некоторые блюда готовить в таких кастрюлях точно не стоит.
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Почему нельзя готовить в алюминиевой посуде
Кроме очевидных плюсов алюминиевой посуды – то есть прочности и хорошей теплопроводности – хватает ему и минусов. Поэтому важно изначально запомнить, что случается с алюминием при нагревании, и какие опасности может нести пища, приготовленная в такой кастрюле.
Вам уже, вероятно, приходилось слышать о том, что при высоких температурах металл может взаимодействовать с кислородом. При нагревании происходят реакции и с серой, фосфором, азотом, йодом и углеродом. И от кислых продуктов ваша кастрюля может потемнеть. И это изменит не только ее привлекательный внешний вид, но и вкус блюда.
В алюминиевых кастрюлях можно готовить не все / Фото Pexels
Что нельзя готовить в алюминиевой посуде
Если в составе вашего блюда есть кислые продукты, будет гораздо лучше выбрать для приготовления любую другую кастрюлю. Обратите внимание на такие проблемные продукты: помидоры, лимоны, уксус и щавель.
Итак, вот перечень блюд, которые нельзя готовить в алюминиевых кастрюлях:
- борщ;
- томатный суп;
- блюда с помидорами;
- соленая рыба;
- блюда со свеклой;
- компоты;
- варенье;
- молоко;
- маринады.
Можно ли варить холодец в такой кастрюле
Если блюдо содержит мясо или пищу, в составе которой нет кислых продуктов, тогда все полностью безопасно, и вам не из-за чего беспокоиться. Вы спокойно можете в такой кастрюле варить пельмени, делать бульоны на основе рыбы. Также в алюминии можно готовить макароны, картофель, кабачки и баклажаны.
Без страха варите в алюминиевой кастрюле и яйца, ведь это белок, и в них нет никаких кислот.