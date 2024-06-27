Використовують майже всі: в яких каструлях не варто зберігати й готувати їжу

Не всі каструлі підходять для усього готування. Тож перед тим, як ставити посуд на плиту, потрібно звернути увагу на його матеріал.

Старий алюмінієвий посуд можна все ще знайти на кухнях у багатьох людей. Перш за все через те, що він досить довговічний. Та, окрім того, в ньому досить зручно готувати їжу. Втім, деякі страви готувати у таких каструлях точно не варто.

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Чому не можна готувати в алюмінієвому посуді

Окрім очевидних плюсів алюмінієвого посуду – тобто міцності та хорошої теплопровідності – не бракує йому і мінусів. Тому важливо від початку запам'ятати, що трапляється з алюмінієм під час нагрівання, та які небезпеки може нести їжа, приготована у такій каструлі.

Вам вже, певно, доводилося чути про те, що за високих температур метал може взаємодіяти з киснем. Під час нагрівання відбуваються реакції й з сіркою, фосфором, азотом, йодом та вуглецем. І від кислих продуктів ваша каструля може потемніти. І це змінить не тільки її привабливий зовнішній вигляд, але й смак страви.



В алюмінієвих каструлях можна готувати не все / Фото Pexels

Що не можна готувати в алюмінієвому посуді

Якщо у складі вашої страви є кислі продукти, буде набагато краще обрати для приготування будь-яку іншу каструлю. Зверніть увагу на такі проблемні продукти: помідори, лимони, оцет та щавель.

Отож, ось перелік страв, які не можна готувати в алюмінієвих каструлях:

борщ;

томатний суп;

страви з помідорами;

солона риба;

страви з буряком;

компоти;

варення;

молоко;

маринади.

Чи можна варити холодець у такій каструлі

Якщо страва містить м'ясо чи їжу, в складі якої немає кислих продуктів, тоді все повністю безпечно, і вам немає через що перейматися. Ви спокійно можете у такій каструлі варити пельмені, робити бульйони на основі риби. Також в алюмінії можна готувати макарони, картоплю, кабачки та баклажани.

Без страху варіть в алюмінієвій каструлі і яйця, адже це білок, і в них немає жодних кислот.