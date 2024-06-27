Перед тим, як почати виводити бліх з квартири, виведіть їх спочатку з домашніх улюбленців. Для цього придбайте у спеціалізованих магазинах спеціальні рідкі засоби від бліх або таблетки, які виводять глистів та вбивають бліх на шкірі. Останній препарат доволі дієвий, тож блохи швидко поздихають.

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Одночасно з цим треба розпочинати виведення бліх з килимів, одягу людей, меблів, покриття підлоги, м’яких іграшках, де вони здатні жити.

Як вивести бліх з будинку

Розпочати виведення бліх можете з хімічних засобів. У магазинах їх є багато, тож зможете обрати те, що потрібно саме вам. Та якщо не хочете застосовувати хімію через запах чи дітей, які живуть в оселі – скористайтеся народними засобами.

Ефірні олії

Блохи добре виводяться з квартири за допомогою ефірних олій. Паразитів дуже відлякує різкий запах евкаліпту, м’яти та гвоздики. Обробіть поверхню однією з цих олійок і блохи швидко зникнуть.

Часник

Подрібнений часник змішайте з дріжджами та обробіть цією сумішшю підлогу. Через добу пропилососьте помешкання. Блохи мали б здохнути від цієї суміші, але задля профілактики ще деякий час можете залишати зубчики часнику на підлозі.

Цитрусові

Блохи дуже не люблять різкого запаху, тож цитрусові ідеально підійдуть в боротьбі зі шкідниками. Для цього просто розкладіть шкірки апельсинів, лимонів чи мандаринів у місця виявлення паразитів.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Сіль

Розсипте сіль по підлозі та покриттях. Кристалики солі коли потраплять на панцир бліх, то роз’їдають його і тоді паразит помирає. Після доби треба буде пропилососити сіль та зробити вологе прибирання.

Соляним розчином можна протерти поверхні та скупати в ньому свого домашнього улюбленця. У відрі води розчиніть 1 кілограм солі, помістіть в цей розчин тварину аж по шию та протримайте так близько 3 хвилин, а тоді промийте шерсть чистою водою.

Оцет

Концентрованим розчином оцту обробіть всі поверхні в будинку та підлогу, не забуваючи про плінтуси та щілини.

Саше

Також від бліх допомагають ароматні суміші трав, які можна розкласти по будинку в місцях скупчення бліх.

Загалом старайтеся підтримувати чистоту в домі. Проводьте вологе прибирання та постійно пилососьте підлогу. Якщо чистоти в оселі не буде – блоги можуть повернутися.