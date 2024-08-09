Заготовки на зиму начинают делать уже летом – и для этого используют свежие овощи и фрукты, которые можно купить или собрать у себя на грядке. И во время всего процесса нужно учитывать не только качество ягод, но и материал посуды, в котором вы собираетесь готовить.

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Какая посуда лучшая для приготовления варенья

Существует несколько вариантов емкостей, в которых вы можете начать приготовление варенья. Прежде всего, обратите внимание на толщину стенок – чем она больше, то лучше одежда подходит для консервации. Такие кастрюли хорошо сохраняют тепло, держат его и более равномерно распределяют температуру.

Поэтому, лучше всего выбрать нержавеющую сталь, ведь недаром опытные кулинары также называют этот материал пищевой сталью, ведь даже при самых высоких температурах с ней вы не получите никакой вредной химической реакции. И даже кислоты, которые содержатся в ягодах, не смогут повлиять ни на характеристики, ни на вид стали.

Можно ли варить варенье в эмалированной кастрюле?

Такой вид посуды тоже годится для того, чтобы готовить варенье и джемы, ведь они тоже хорошо распределяют температуру и позволяют правильно прогреть варенье. Впрочем, здесь есть и один недостаток: если вы будете обращаться с ней недостаточно осторожно и регулярно подвергать ее воздействию высоких температур, тогда на емкости появятся трещины и сколы, а в них обязательно обоснуются бактерии.



Варенье можно варить в разной посуде / Фото Pexels

Медный таз

Посуда из меди встречается на кухнях не очень часто, но она считается чрезвычайно удачной для приготовления варенья. Прежде всего, он выглядит очень презентабельно, а во-вторых, варенье в такой кастрюле никогда не подгорит.

В какой посуде нельзя варить варенье

Есть все же один материал, который совсем не подходит для приготовления варенья, и это – алюминий. Дело в том, что когда он контактирует с высокими температурами и кислотами, что есть в ягодах, материал начинает окисляться и отдавать варенью не только тепло, но и немало примесей металлов. И варенье тогда будет не только вредным, но и просто невкусным.