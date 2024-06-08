Какой режим стирки является самым экономным: эксперты дали четкое объяснение

Стиральная машинка имеет экономный режим, но вместе с этим он является самым эффективным, поскольку вещи хорошо отстирываются не забирая при этом слишком много электроэнергии.

Стирка может накапливаться несколько раз в течение недели, особенно, если в семье есть маленькие дети. В таком случае актуальным является экономный режим, который надо выбирать в стиральной машинке.

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Почему экономный режим является выгодным

Режим стирки состоит из трех основных составляющих: воды, температуры и времени стирки. Экорежим берет меньше воды и использует более низкую температуру, впрочем стирка длится дольше. Чтобы получить вещи чистыми, в экорежиме понадобится длительное время стирки.

Самым дорогим процессом в цикле воды является нагрев воды, а вот вращение барабана потребляет мало энергии, поэтому энергорежим будет экономным, чем быстрая стирка горячей водой.

Низкая температура стирки потребляет на 35 – 60% меньше энергии, чем стирка при высокой. Поэтому вы однозначно сэкономите энергию, поскольку стиральной машинке не придется нагревать воду.

Если в стиральной машине нет экорежима, то при таких условиях стоит стирать вещи при температуре 30°C. Одежда может постираться так же хорошо, как при высокой температуре.



Вращение барабана не забирает много энергии / Фото Pexels

Стиральный порошок для стирки в экорежиме

Даже при низких температурах стиральные порошки справляются со своей работой. Одежду при температуре 30°C стирают биопорошком, который содержит ферменты, которые разрушают самые распространенные пятна. Более высокие температуры денатурируют ферменты, поэтому низкая температура подходит идеально.

Количество вещей для стирки

Стиральная машинка будет потреблять одинаковое количество энергии для стирки, независимо от того, сколько вещей будет внутри. Поэтому рекомендуется стирать одежду тогда, когда у вас уже накопилось достаточно одежды для полной загрузки.