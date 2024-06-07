Если вы будете неправильно стирать постельное белье, оно может очень быстро износиться, полинять или даже обрасти катышками. Иногда из-за плохого ухода постельное белье даже рвется.

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На каком режиме стирать постельное белье

Прежде всего, нужно понять, из какого материала сделано ваше белье, чтобы потом не обнаружить, что вы неправильно подобрали цикл стирки под тип ткани.

Сатин стирают при температуре 60 градусов с порошком и отбеливателем. Вещи нужно вывернуть наизнанку. Не стирать вместе с синтетикой.

стирают при температуре 60 градусов с порошком и отбеливателем. Вещи нужно вывернуть наизнанку. Не стирать вместе с синтетикой. Лен – белый при температуре в 90 градусов, а цветной – 40 – 60. Также нужно выворачивать наизнанку.

– белый при температуре в 90 градусов, а цветной – 40 – 60. Также нужно выворачивать наизнанку. Шелк – стирать при низкой температуре. Максимум – 30 градусов, а также нужно использовать мешок для стирки и не включать режим отжима.

И через эту информацию вы уже знаете, что использовать максимальную температуру можно только с белым льном, а для других тканей такая горячая вода будет очень вредной.



Стирать постельное белье нужно осторожно / Фото Pexels

Как стирать цветное белье

Сразу после покупки белье нужно постирать руками в теплой воде, а уже после этого можно стирать его только в стиральной машинке. И ни в коем случае нельзя стирать белье вместе с другой одеждой, даже если она совпадает по цвету.

Если вы не знаете, на каком режиме стирать белье, всегда лучшим вариантом будет температура в 40 градусов. Важно понимать, что во время стирки цветного белья в порошке не должно быть никаких отбеливающих элементов, ведь иначе она потеряет цвет и рисунок.