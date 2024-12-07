Оказывается, что если варить яйца с добавлением лимона, то это поможет быстро снять скорлупу, пишет 24 Канал со ссылкой на "Sante+. Кажется, что нет ничего проще, чем сварить яйца, однако это далеко не так. Варка может привести к тому, что скорлупа будет плохо сниматься, а этого можно легко избежать.

Читайте также Не выбрасывайте куриные желтки: вот, что с ними можно сделать

Как варить яйца, чтобы скорлупа легко чистилась

Маленький кусочек лимона в кастрюле с водой в которой варятся яйца, может удивить. Лимонный сок начинает взаимодействовать со скорлупой, уменьшая ее прочность и облегчая отделение от белка.

Достаточно бросить четверть лимона в воду перед варкой, и после приготовления яйца будут легко чиститься. Этот совет пригодится всем, кому нужны идеальные яйца к столу для гостей или для салатов.



Скорлупа яиц будет легко отсоединяться / Фото Pexels

Кроме того, чтобы яйца хорошо чистились, скорлупу сырых яиц перед варкой надо натереть лимоном. После этого их надо только остудить. Специалисты говорят, что скорлупа снимется без проблем.

Если же яйца плохо чистятся, то после варки их обязательно надо опустить в холодную воду на несколько минут, чтобы белок уменьшился и предоставил пространство для отделения скорлупы. Охлаждение яйца приводит к микротрещинам скорлупы, поэтому и облегчает ее удаление. Это помогает сохранить яйцо целым и эстетически привлекательным.

Некоторые говорят, что яйцо после варки надо поместить в банку с холодной водой, закрыть крышкой и встряхнуть. Этот метод поможет скорлупе легко отойти.