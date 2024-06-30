Какие краски для волос самые плохие: не покупайте их, потому что только навредите себе

Девушкам время от времени хочется обновить образ с помощью цвета волос. Если вы самостоятельно выбираете краску, то будьте очень осторожны, ведь некоторые из них могут содержать вредные составляющие.

Они плохо повлияют на ваши волосы и сделают их тонкими и ломкими. Наши волосы нуждаются в особом уходе, поэтому важно внимательно читать состав не только шампуней, но и красок.

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Некоторые ингредиенты, содержащиеся в их составе, способны после окрашивания лишь ухудшить состояние наших волос. Особенно остерегайтесь их, если ваши волосы ослаблены и ломки. О вредных красках рассказал доктор медицинских наук Йорам Харт.

5 худших ингредиентов в красках для волос

Аммиак

Краска на основе аммиака очень распространена. Она открывает кутикулу и позволяет краске проникнуть в стержень волос. Впрочем, такая краска может повредить волосы и увеличить их ломкость.

Перекись водорода

Его используют для осветления волос, но вы должны знать, что после него ваши волосы могут стать редкими и начать ломаться.



Краска для волос способна его повредить / Фото Pexels

Парабены

А вот парабены, содержащиеся в красках, могут не только повредить волосы, но и кожу головы. Поэтому будьте осторожны с такими шампунями, они ведь довольно вредны.

Сульфаты

Их используют не только в красках, но и шампунях для образования пены. Впрочем, сульфаты могут лишить волосы и кожу головы натуральных масел.

PPD

Парафенилендиамин является распространенным ингредиентом в красках для волос. Однако он может вызвать аллергическую реакцию и повредить кожу головы., а это приведет к выпадению волос.