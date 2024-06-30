Які фарби для волосся є найгіршими: не купуйте їх, бо лише нашкодите собі

Дівчатам час від часу хочеться обновити образ за допомогою кольору волосся. Якщо ви самостійно обираєте фарбу, то будьте дуже обережними, адже деякі з них можуть містити шкідливі складники.

Вони погано вплинуть на ваше волосся та зроблять його тонким та ламким. Наше волосся потребує особливого догляду, тому важливо уважно читати склад не лише шампунів, але й фарб.

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Певні інгредієнти, які містяться в їхньому складі, здатні після фарбування лише погіршити стан нашого волосся. Особливо остерігайтеся їх, якщо ваше волосся ослаблене та ламке. Про шкідливі фарби розповів доктор медичних наук Йорам Харт.

5 найгірших складників у фарбах для волосся

Аміак

Фарба на основі аміаку є дуже поширеною. Вона відкриває кутикулу та дозволяє фарбі проникнути у стрижень волосся. Втім така фарба може пошкодити волосся та збільшити його ламкість.

Перекис водню

Його використовують для висвітлення волосся, але ви повинні знати, що після нього ваше волосся може стати рідким та почати ламатися.



Фарба для волосся здатна його пошкодити / Фото Pexels

Парабени

А от парабени, які містяться у фарбах, можуть не лише пошкодити волосся, але й шкіру голови. Тому будьте обережні з такими шампунями, адже вони доволі шкідливі.

Сульфати

Їх використовують не лише у фарбах, але й шампунях для утворення піни. Втім сульфати можуть позбавити волосся та шкіру голови натуральних масел.

PPD

Пара-фенілендіамін є поширеним інгредієнтом у фарбах для волосся. Однак він може спричинити алергічну реакцію та пошкодити шкіру голови, а це призведе до випадання волосся.