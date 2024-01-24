У холодну пору волосся випадає особливо рясно. Здебільшого це стається через зміну температури, але поміж цим на випадіння може впливати й шампунь, яким ви користуєтеся.

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Експерти розповіли про 3 небезпечні складники, які ховаються у шампунях. Вони здатні не лише посилити випадання, але вплинути на витончення волосся.

Силікони

Дерматолог Енріцца Фактор зазначає, що шампуні з силіконами мають шкідливий вплив на здоров’я шкіри голови. Зверніть увагу на склад шампуня, адже силікони часто додають в шампунь для того, щоб волосся отримало блиск.

Силікони в шампуні можуть спричинити випадіння волосся, оскільки вони вкривають шкіру голови та перешкоджають всмоктуванню поживних речовин,

– розповіла дерматолог.

Парабени

А от парабени у шампунях можуть призвести до багатьох проблем з волоссям. Після тривалого миття ви можете відчути сухість та подразнення шкіри голови, втрату кольору та видання волосся. Дерматологиня особливо рекомендує уникати шампунів з парабенами.



Які компоненти в шампунях є шкідливими / Фото Pexels

Хлорид натрію

Дерматолог Йорам Гарт не радить використовувати компонент шампуня хлорид натрію тим жінкам, які страждають на випадіння волосся. Він може сушити шкіру голови, викликати свербіж та почервоніння. Подразнення може пошкодити волосяні фолікули, тому волосся почне випадати ще сильніше.

Які складники в шампунях є корисними

Біотин

Ця поживна речовина міститься в яйцях, броколі, бананах та молоці. Якщо ви використовуєте шампунь з біотином, то отримаєте чимало переваг. Завдяки ньому волосся буде густішим та здоровішим.

Біотин прискорює ріст волосся, зменшує дискомфорт і свербіж. При його використанні у шампуні він потрапляє безпосередньо у волосяні фолікули.

Пальметто

Шампунь з пальметто допоможе вам зменшити випадіння волосся. Він є дуже популярним інгредієнтом, який використовують у сфері догляду за волоссям.

Дерматолог Елейн Кунг каже, що шампунь не лише очищає шкіру голови, але й має запобігати пошкодженню волосяних фолікул.