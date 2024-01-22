Звісно, не можна одного дня заснути із жирним волоссям, а прокинутися із іншим його типом, адже це досить довгий процес, що потребує терпіння. Втім, він вартий уваги, якщо ви зможете довести його до кінця.

Цікаво Як відновити нігті після гель-лаку: прості та дієві поради

Як зробити волосся не таким жирним?

Миття голови – це циклічний кошмар, який ніколи не закінчується. Ви не можете уникнути цього процесу, адже інакше зачіска виглядатиме жахливо. Та іронія полягає в тому, що ви миєте голову, тому що вона жирниться, а жирниться волосся через те, що ви його миєте.

Так, це правда. І для того, щоб привчити його бруднитися не так часто, вам потрібно правильно розподілити час його миття. Отож, чому стилісти радять тримати період між миттями голови якомога довшим? Миття не тільки змінює колір волосся, але і робить пасма ламкими та сухими, адже очищає їх від натуральних жирів.

І коли на голові не залишається цих жирів, шкіра для компенсації починає виділяти ще більше цих самих жирів. І що більше шампуню ви використовуєте, то більше голова компенсує. І для того, щоб нарешті розірвати цей цикл, вам, на жаль, доведеться змиритися із певним рівнем жирності, доки ви нарешті не досягнете ідеального балансу.



Волосся не варто мити надто часто / Фото Pexels

Варто зауважити, що жирність не припиниться відразу, тож перші кілька тижнів точно будуть складними. Головне тут – не здаватися, і з часом ваше терпіння точно окупиться. Та зважайте на те, що "нормальний" період між миттями голови може сильно відрізнятися від типу та текстури вашого волосся.

Якщо ви спітніли, просто сполосніть водою

Якщо ви ходите на тренування чи займаєтеся фізичною роботою, ви, певно, захочете помити голову. Та спробуйте такий спосіб: замість того, щоб використовувати шампунь, просто сполосніть голову звичайною водою. Це очистить шкіру, проте не позбавить її необхідних жирів.

Ще один прийом: збризніть волосся сухим шампунем перед тренуванням, щоб він міг ввібрати піт.

Використовуйте прохолодну воду і безсульфатний шампунь

Всі ми любимо гарячий душ, проте така температура води далеко не найкраща для вашого волосся. І для того, щоб налагодити режим миття голови, вам потрібно привити собі нову звичку – мити голову у холоднішій воді.

Окрім того, перевірте склад свого шампуню: чи немає у ньому часом шкідливих сульфатів, які можуть завдавати шкоди вашому волоссю та шкірі голови.

Уникайте торкання волосся

Як і з доторканням до обличчя, торкання до волосся може призвести до того, що воно буде жирнитися швидше. Це може бути очевидним, та намагайтеся звести до мінімуму кількість засобів для укладки, які ви наносите на шкіру голови.

Тобто варто уникати кремів, олій, воску – всі ці засоби можуть зробити вашу шкіру жирнішою.