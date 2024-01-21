Насамперед треба взяти деяку паузу та перестати наносити гель-лак, щоб відновити здоров’я нігтів. Що може зіпсувати нігтьову пластину та як відновити нігті розповіла нейл-майстриня Вікторія Кузнєцова.

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Що псує нігтьову пластину

Погіршують стан нігтьової пластини неякісний матеріал та непрофесійність майстра. Якщо гель-лак має високий рівень кислотності, він також може зіпсувати нігтьову пластину та викликати алергію у вигляді опіків. Після цього нігті можуть стати тонкими й крихкими.

Гель-лак, який починається зі складу 7 Free та вище не містить шкідливих для здоров’я речовин, тому не псує нігтьової пластини. До якісних виробників належать бренди Luxio (Канада), NeoNail (Польша) та українські виробники Luna та Siller.

Та частіше за все нігті псує не гель-лак, а саме майстер, який робить необережне зняття та покриття. Саме через це нігтьова пластина стає тонкою та псується, тому дівчата відчувають дискомфорт і печіння під час полімеризації матеріалу.



Нігті повинні відпочити від гель-лаку / Фото Pexels

Як відновити нігті після гель-лаку

Щоб відновити пошкоджені нігті, вам доведеться почекати від 3 до 6 місяців, адже саме за цей проміжок часу відростає новий ніготь. Робіть в цей перід манікюр без покриття.

Робіть SPA-догляд для рук. Нанесіть на руки скраб, згодом маску, а тоді живильний крем. Це добре зволожить шкіру рук та зміцнить нігтьову пластину.

Для домашнього відновлення та догляду за нігтями придбайте засоби від від виробників на зразок Kinetics, Essie, Sally Hansen чи Nogotok.