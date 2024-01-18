Незалежно від того, чи ви фарбуєте свої нігті самостійно, чи відвідуєте салон, далі ми розповімо про 6 найбільш модних кольорів лаку для нігтів цієї зими: від вічної класики до несподіваних варіантів.

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Рожевий хром

Влітку рожеві відтінки вже набули популярності, але взимку їх можна оновити і доповнити хромовим блиском. Ви можете обрати і ніжний рожевий колір, і світловідбивний і яскравий відтінок, і насичено-оксамитовий.

Усі тони рожевого відкриті для вас цієї зими, тож скоріше скористайтеся цією можливістю!

Глянцевий чорний

Можливо, чорні нігті асоціюються у вас із незалежністю та впевненістю? Чи з містикою і таємничістю? У будь-якому випадку глянцевий чорний манікюр вже став справжньою зимовою класикою. І цієї зими цей колір, здається, і далі буде у тренді.

Завдяки своїй яскравості чорні нігті набули виняткової популярності, і зараз такий манікюр можна побачити і на жінках, і на чоловіках.



Чорні нігті дуже популярні взимку / Фото Pexels

Перламутровий

Якщо ви хочете додати яскравого зимового настрою, то перламутровий відтінок, який так чудово пасує до засніжених краєвидів, підійде вам ідеально. Цей лак можна наносити і прямо на нігті, і на більш насичені кольори, щоб дати їм цікавого блиску та м'якості.

Класичний червоний

Незалежно від пори року яскравий червоний лак надає атмосферу "тихої розкоші" вашим нігтям. На з настанням зими варто дещо поглибити відтінок.

Незмінні темно-червоні і багряні нігті залишаються популярними і цієї зими, і вони ідеально підійдуть для жінок, які хочуть випромінювати відчуття впевненості, вишуканості та класики.

До того ж цей колір універсальний та чудово доповнить усі відтінки шкіри.

Темно-сірий

Можливо, вам доводилося чути про естетику "dark academia", і якщо ви є її прихильницею, тоді темно-сірий лак – це саме те, що вам потрібно. Цей колір прямо випромінює атмосферу похмурої погоди, плюща на стінах та університетських містечок, наповнених стародавніми книгами.

Часто сірі кольори недооцінюють, проте вони також можуть підкреслити вашу індивідуальність та вирізнити з натовпу.

Усі відтінки зеленого

Майстри манікюру сходяться на думці, що усі відтінки зеленого у нігтях – від м'якої шавлії до насиченого смарагду – це саме той колір, який буде домінувати взимку 2024 року.

Та незалежно від того, який саме відтінок вам подобається, з зеленими нігтями ви будете виглядати надзвичайно стильно.