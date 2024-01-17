Через зміну температури та холод шкіра може обвітритися та навіть лущитися. А от надмірне тепло в квартирі може висушувати шкіру. Всього цього можна уникнути, якщо надати їй належний догляд.

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В зимову пору шкіра потребує особливого зволоження, тому важливо систематично за нею доглядати.

Використовуйте ніжний очищаючий засіб

Очищуйте шкіру обличчя кремоподібним зволожуючим засобом. Звертайте увагу на засоби, які містять зволожуючий гліцерин, який видаляє бруд та жир зі шкіри, не висушуючи її.

Використовуйте густий зволожуючий крем

Густий крем допомагає утримувати вологу. Важливо використовувати такий крем для сухої чи потрісканої шкіри на все тіло.



Не забувайте про крем для всього тіла / Фото Pexels

Наносьте сонцезахисний крем

Навіть взимку в денну пору існує ризик впливу на шкіру ультрафіолету. Саме тому варто наносити SPF 30 або вище.

Використовуйте маску для губ

На губах немає сальних залоз, які могли б підтримувати достатнє зволоження, тому треба використовувати зволожуючу маску. Обирайте для себе засоби, які містять олію ши та рицинову олію, які надалі запобігатимуть потрісканню губ.

Наносьте крем для рук

Руки особливо схильні до сухості взимку, тому постійно наносьте крем, коли приходите з вулиці. Ввечері перед сном можете нанести спеціальну маску для рук.