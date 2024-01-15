Догляд за губами взимку дуже важливий. Зверніть увагу на домашній догляд, який дозволить вам підтримувати губи в гарному стані та уникати пересихання.

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Якщо ви будете користуватися цими порадами, ваші губи завжди матимуть привабливий вигляд.

Зволожуйте повітря

Ви повинні слідкувати за зволоженням повітря вдома. Постійне опалення висушує повітря та робить шкіру стягнутою й сухою. Встановіть в кімнаті зволожувач повітря, який забезпечить належний догляд не лише губам, але й шкірі. Також не забувайте пити багато чистої води.

Захищайте шкіру губ

Перед тим, як вийти з дому – захищайте губи колд-кремом. Це спеціальний засіб для захисту від шкіри та холоду.



Поради, які допоможуть зберегти губи гладкими / Фото Pexels

Змінюйте звички

Не облизуйте губи на вулиці. Зволоження має короткотривалий ефект, після чого шкіра стає ще сухішою, буде більше обвітрюватися, а згодом і сохнути.

Користуйтеся гігієнічною помадою та бальзамом

Вони мають бути постійно у вашій сумці в зимову пору. Вони захищають губи від вітру, живлять та зволожують, а ще допомагають відновити шкіру та загоїти тріщинки. Зверніть увагу на помади, в складі яких є гіалуронова кислота, гліцерин, олії ши або какао. Вони чудово відновлюють суу шкіру губ.

Якщо ваші губи дуже потріскані й обвітрені, тоді шукайте в бальзамі вазелін, бджолиний віск, касторову олію і олію ши.

Робіть маску для губ

Спробуйте застосувати до шкіри губ допоміжні засоби – зробіть маску. Це може бути магазинна маска або ж зроблена самостійно.