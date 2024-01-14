Для цього треба доглядати за шкірою, знатися на техніці макіяжу та розуміти, який метод може візуально збільшити губи.

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Відлущуйте сухі губи

На губах можуть бути відмерлі клітини шкіри. Регулярне відлущування допоможе їх видалити. Сухі та потріскані губи можуть виглядати тонкими. Видаливши шар відмерлих тканин, ви надасте губам гладкого вигляду. Ви можете зробити скраб з натуральних інгредієнтів (кориця, цукор, кава, мед тощо).

Кориця збільшує кровообіг, покращує природний колір та візуально робить їх більшими. Змішайте корицю з медом, щоб отримати м’які губи.

Щоб відлущити губи, використовуйте ніжний скраб на основі цукру та меду. Масажуйте впродовж години та помийте теплою водою з милом.



Пухкі губи можна легко отримати в домашніх умовах / Фото Pexels

Зволожуйте губи

Зволоження відіграє вирішальну роль у підтримці пухких, м'яких та повних губ. Щоб залишатися здоровими нашим губам необхідне зволоження. Бальзам для губ чи зволожувальний крем забезпечує захисний бар’єр та запобігає зневодненню.

Зволоження допомагає розгладити тонкі лінії й зберегти еластичність шкіри губ. Спробуйте поживний бальзам для губ, який лікує сухі, потріскані губи й надає губам пухкість.

Використовуйте лід

На думку деяких людей, лід може тимчасово надати губам пухкості. Проведіть льодом по губах, які за лічені хвилини стануть повнішими та гладкішими.