5 вредных советов для начинающих бизнесменов: чего нельзя делать, чтобы не прогореть

Слово "бизнес" может звучать красиво и привлекательно, однако для того, чтобы проект был успешным, приходится выложить немало усилий. Все бизнесмены познают взлеты, падения, первые успехи, стремительное развитие и кризис.

Единственное, что должно двигать всех бизнесменов – вера в себя и вера в то, что все задуманное обязательно осуществится. Бизнесмен, основатель компании Pet Technologies Александр Суворов дал начинающим коллегам несколько установок, на которые важно обратить внимание, чтобы не стать на грабли в бизнесе.

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Перфекционизм

Нездоровое стремление к совершенству является вредной практикой и препятствует достижению успеха. Руководитель может быть умным и талантливым, но не может быть компетентным во всем.

Бизнесмен отмечает, что речь идет о создании товара/услуги, маркетинга, продаж, администрирования, финансового учета и т.д., которые лежат в основе любого бизнеса. Важно научиться делегировать поставленные цели.

Отождествление работы и призвания

Работа – это заработок, поэтому надо относиться к ней соответственно и не акцентировать чрезмерное внимание на призвании, увлечении или хобби. Не всегда мы просыпаемся в хорошем настроении и в ресурсе. Однако, работаем даже несмотря на усталость и сильную загруженность личными делами.

Так, работа может приносить удовольствие, но не забывайте, что она прежде всего приносит ресурсы, чтобы их мы могли направлять их на свои мечты, цели и желания.



Чего именно надо избегать начинающим бизнесменам / Фото Pexels

Баланс между работой и семьей

Не стоит приносить рабочие проблемы в семью и обсуждать их во время ужина или решать рабочие вопросы в выходной день. Бизнесмены должны научиться балансу и сделать все для того, чтобы работа и близкие люди не пересекались. В противном случае можно разрушить брак или потерпеть крах в бизнесе.

Работа нон-стоп

В жизни всех людей наступает момент, когда цели не мотивируют, а у бизнесменов то, ради чего все начиналось – деньги – теряют ценность. Эксперт и бизнесмен Александр Суворов говорит, что даже при большем заработке исчезает интерес к чему-то, желания и идеи, куда эти деньги правильно тратить.

Однако так не должно быть. Зачем зарабатывать деньги, если их не тратить на жизнь? Поэтому постарайтесь оставлять работу, хоть иногда, в пользу отдыха и хорошего времяпрепровождения.

Тотальный контроль

Бизнесменам нужно выдерживать баланс в рамках контроля. Его недостаток со стороны владельца в начале зарождения бизнеса может стать причиной падения, но чрезмерный контроль имеет минусы.

Не контролируйте свое внимание на предвзятости относительно того, кто и как вас захочет возмутить и тому подобное. Просто отгоняйте эти мысли, потому что вы и так не сможете все держать под тотальным контролем.