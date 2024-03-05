5 шкідливих порад для бізнесменів-початківців: чого не можна робити, щоб не прогоріти

Слово "бізнес" може звучати красиво та привабливо, однак для того, щоб проєкт був успішним, доводиться викласти чимало зусиль. Усі бізнесмени пізнають злети, падіння, перші успіхи, стрімкий розвиток і кризу.

Єдине, що має рухати всіх бізнесменів – віра в себе та віра в те, що все задумане обов’язково здійсниться. Бізнесмен, засновник компанії Pet Technologies Олександр Суворов дав колегам-початківцям кілька настанов, на які важливо звернути увагу, щоб не стати на граблі в бізнесі.

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Перфекціонізм

Нездорове прагнення до досконалості є шкідливою практикою та перешкоджає досягненню успіху. Керівник може бути розумним і талановитим, але не може бути компетентним в усьому.

Бізнесмен зазначає, що йдеться про створення товару/послуги, маркетингу, продажів, адміністрування, фінансового обліку тощо, які лежать в основі будь-якого бізнесу. Важливо навчитися делегувати поставлені цілі.

Ототожнення роботи і покликання

Робота – це заробіток, тому треба ставитися до неї відповідно та не акцентувати надмірну увагу на покликанні, захопленні чи хобі. Не завжди ми прокидаємося в гарному настрої та в ресурсі. Однак, працюємо навіть попри втому та сильну завантаженість особистими справами.

Так, робота може приносити задоволення, але не забувайте, що вона насамперед приносить ресурси, щоб їх ми могли спрямовувати їх на свої мрії, цілі та бажання.



Чого саме треба уникати бізнесменам-початківцям / Фото Pexels

Баланс між роботою і сім’єю

Не варто приносити робочі негаразди в сім’ю та обговорювати їх під час вечері чи вирішувати робочі питання у вихідний день. Бізнесмени мають навчитися балансу та зробити все для того, щоб робота та близькі люди не перетиналися. В іншому випадку можна зруйнувати шлюб чи зазнати краху в бізнесі.

Робота нон-стоп

У житті всіх людей настає момент, коли цілі не мотивують, а в бізнесменів те, заради чого все починалося – гроші – втрачають цінність. Експерт та бізнесмен Олександр Суворов каже, що навіть при більшому заробітку зникає інтерес до чогось, бажання та ідеї, куди ці гроші правильно витрачати.

Однак так не має бути. Навіщо заробляти гроші, якщо їх не витрачати на життя? Тому постарайтеся залишати роботу, хоч інколи, на користь відпочинку та гарному проведенню часу.

Тотальний контроль

Бізнесменам потрібно витримувати баланс у межах контролю. Його нестача з боку власника на початку зародження бізнесу може стати причиною падіння, але надмірний контроль має мінуси.

Не контролюйте свою увагу на упередженості щодо того, хто і як вас захоче обурити тощо. Просто відганяйте ці думки, бо ви і так не зможете все тримати під тотальним контролем.