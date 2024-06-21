Вызывают головную боль: 5 растений, которые нельзя держать в спальне

Необходимую атмосферу дома может создать не только интерьер, но и растения. Некоторые из них обладают полезными свойствами и удачно украшают прикроватную тумбу, однако от определенной категории вазонов надо категорически отказаться, поскольку они ядовиты и могут вызвать не только головную боль, но и тошноту.

В спальне не рекомендуется держать цветы с резким запахом, пишут Советы 24. Они способны поглощать кислород, что приведет к головной боли и тошноте. Однако плохое влияние на здоровье могут иметь не только растения с запахом. Некоторые вазоны могут не вонять, но также являются вредными.

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Лилия

Только одна ветка лилии может заполонить всю квартиру резким запахом, который является довольно вредным. Особенно терпким аромат является в период расцветания. Тогда цветок забирает на себя весь кислород из комнаты, соответственно после сна вас может болеть голова. В худшем случае – начнет тошнить. А еще некоторые специалисты говорят, что лилии плохо влияют на нервную систему.

Молочай

Это комнатное растение есть во многих домах, однако не все знают, что сок, который содержится в стебле молочая, является вредным для человека. Он может привести к раздражению глаз, кожи и отравлению.

Фикус

Возле кровати фикус ставить нельзя. Все потому, что он не выделяет кислород, а сок растения – ядовитый. Это растение еще очень капризное, потому что любит свет без прямых солнечных лучей и не переносит сквозняков.



Фикус нельзя держать в спальне / Фото Pexels

Азалия

Это растение вообще лучше не держать нигде, особенно в спальне. Азалия является ядовитой, а ее сок может вызвать у человека слабость, тошноту и даже нарушать работу сердца. Сильный аромат будет очень надоедать тем, у кого будут закрыты окна или нет кондиционера.

Орхидея

Последнее растение вас может удивить, впрочем держать ее в спальне тоже не рекомендуется. Некоторые сорта орхидей выделяют в воздух пыльцу, которая оказывает пагубное влияние на организм. Растение имеет сладкий аромат, от которого может начать болеть голова и появится головокружение.

Если же вы держите орхидею у кровати уже длительное время, то есть риск чаще чувствовать себя раздражительными, в состоянии депрессии и мучиться постоянно бессонницей.