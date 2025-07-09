Почему хозяйки кладут соль в стиральную машинку: узнайте французский лайфхак

Опытные хозяйки добавляют соль в стиральную машинку не просто так. Оказывается, она способна вернуть свежесть вещам очень простым и легким способом.

Соль способна улучшить стирку и даже улучшить работу устройства, пишет 24 Канал. Соль может стать полноценной альтернативой многим средствам.

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Зачем добавлять соль в стиральную машинку

Добавление соли в машинку – это специальный французский метод стирки. Он популярен тем, что возвращает яркий цвет вещам, устраняет неприятные запахи и даже делает вещи довольно мягкими на ощупь. Особенно полезно стирать с солью белье и полотенца, которые со временем теряют пушистость.

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Кроме того, соль способна удалить известь и накипь из барабана, вывести грибок и бактерии. Регулярное использование соли способно продлить срок техники и устранить неприятный запах в машинке. Соль смягчает воду и уменьшает образование накипи на нагревательных элементах и внутренних компонентах машины. Благодаря этому продлевается срок службы стиральной машинки и улучшается эффективность.



Французский метод стирки становится популярным / Фото Pexels

Чтобы воспользоваться этим методом стирки, нужно добавить в отсек, на котором нарисован цветок, только одну столовую ложку соли. Иногда бывает такое, что порошок застревает в волокнах одежды. В таком случае соль поможет вывести остатки без лишних усилий.

К слову, использованные чайные пакетики не стоит выбрасывать, поскольку ими можно воспользоваться в быту.

Метод особенно полезен для тех людей, страдающих аллергией, поскольку соль выводит все остатки средств и порошков, которые остаются на вещах даже после стирки. А еще вещи постиранные солью сохнут гораздо быстрее.