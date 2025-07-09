Некоторые хозяйки покупают специальные таблетки и кладут их в бачок, чтобы вывести все плохие ароматы, пишет 24 Канал. Однако народные способы выйдут гораздо дешевле, а результативность будет одинакова.

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Кусочки мыла

Если у вас накопилось немало обмылков, то их стоит бросить в туалетный бачок. Мыло будет в воде медленно растворяться и создаст приятный запах. Этот метод предусматривает периодическую чистку бачка, потому что мыло способно образовать пленку и загрязнить механизм.

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Зубная паста

Добавление зубной пасты легко и быстро освежить унитаз. Можете приобрести дешевый тюбик, проткнуть в нем несколько дырок и положить на дно бачка.



Простые методы для свежести унитаза / Фото Pexels

Кока-кола

Газированная вода не только улучшит аромат, но и выведет известковый налет и камень из унитаза. 2 литра воды нужно вылить в унитаз, протереть ершиком грязные участки и оставить на несколько часов. После указанного времени смойте все водой. Внутренняя сторона унитаза станет идеально чистой.

Горчичный порошок

Для образования пасты, смешайте 2 столовые ложки сухой горчицы и лимонной кислоты, а потом добавьте 4 ложки крахмала. Эти средства надо размешать с 4 ложками крахмала. Средство нанесите на стенки унитаза, оставив на 30 минут. Тогда все потрите и смойте водой.

К слову, использованные использованные чайные пакетики не стоит выбрасывать, поскольку ими можно воспользоваться в быту.

Самодельный освежитель

Для приготовления освежителя смешайте 3 столовые ложки перекиси, 3 столовые ложки лимонного сока, добавьте 7 капель эфирного масла и 100 граммов воды. Все тщательно перемешайте и добавьте в воду в бачок.