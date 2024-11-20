Зачем на одежду цепляют булавку: простое объяснение, о котором вы и не догадывались

Возможно, вы замечали, что некоторые люди прививают к воротнику одежды обычную булавку. Но зачем это делать? Оказывается, она может нести и практическую, и энергетическую пользу.

Многие пытаются защитить себя от сглаза и плохой энергетики, и используют для этого очень разнообразные методы, сообщает 24 Канал. И булавка на одежде – это мощный талисман, если использовать ее правильно.

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Как прицепить к одежде булавку?

Если вы хотите защитить себя и свою одежду от возможного дурного глаза или сглаза, для этого можно использовать булавку. Вот только для того, чтобы она действовала как следует, считается, что прицепить ее нужно с соблюдением определенных правил.

Делать это советуют на растущую, луну, в идеале – во вторник. Острый конец булавки сперва держат над огнем, а потом цепляют к одежде. Прокалывать булавку нужно обязательно головкой вниз.



Булавка может стать талисманом / Фото Pexels

Для того, чтобы она действовала лучше, прицепить ее нужно так, чтобы она была незаметна для других людей и не приносила вам дискомфорт. Если кто-то увидит заколку, ее защитные свойства могут ослабнуть.

В таком случае лучше заменить ее на новую, а также это нужно делать тогда, когда булавка начнет ржаветь. Время от времени эзотерики также предлагают очищать булавки. Для этого нужно дождаться полнолуния и положить булавку в стакан с солью – это якобы снимет с булавки весь негатив. После этого ее можно использовать снова.

Кстати, на булавку еще можно нанизать бусину, которая будет давать амулету дополнительную силу. В таком случае эзотерики советуют особое внимание обращать на ее цвет: