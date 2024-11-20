Навіщо на одяг чіпляють булавку: просте пояснення, про яке ви й не здогадувалися

Можливо, ви помічали, що деякі люди прищеплюють до коміра одягу звичайну шпильку. Але навіщо це робити? Виявляється, вона може нести і практичну, і енергетичну користь.

Чимало людей намагаються захистити себе від пристріту та поганої енергетики, і використовують для цього дуже різноманітні методи, повідомляє 24 Канал. І шпилька на одязі – це потужний талісман, якщо використовувати її правильно.

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Як причепити до одягу шпильку?

Якщо ви хочете захистити себе та свій одяг від можливого лихого ока чи пристріту, для цього можна використати шпильку. Ось тільки для того, аби вона діяла як слід, вважається, що почепити її потрібно з дотриманням певних правил.

Робити це радять на місяць, що зростає, в ідеалі – у вівторок. Гострий кінець булавки спершу тримають над вогнем, а потім чіпляють до одягу. Проколювати булавку потрібно обов’язково голівкою вниз.



Шпилька може стати талісманом / Фото Pexels

Для того, щоб вона діяла найкраще, причепити її потрібно так, аби вона була непомітна для інших людей та не приносила вам дискомфорт. Якщо хтось побачить шпильку, її захисні властивості можуть послабшати.

У такому випадку краще замінити її на нову, а також це потрібно робити тоді, коли булавка почне ржавіти. Час від часу езотерики також пропонують очищати шпильки. Для цього потрібно дочекатися повного місяця та покласти булавку у склянку з сіллю – це нібито зніме зі шпильки увесь негатив. Після цього її можна використовувати знову.

До речі, на шпильку ще можна нанизати намистину, яка даватиме амулету додаткову силу. У такому випадку езотерики радять особливу увагу звертати на її колір: