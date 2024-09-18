Эту хитрость знают мало людей: зачем бросать фольгу в стиральную машинку

Мы привыкли использовать фольгу для приготовления пищи, впрочем некоторые хозяйки рассказали, что ее вполне можно применить в другом русле. К примеру, знали ли вы, что фольгу надо бросать в стиральную машинку? Расскажем для чего это делается, поскольку этот секрет знают не все.

Фольгу бросают в стиральную машинку по нескольким причинам, пишут Porady 24. Чаще всего ее используют для того, чтобы избежать статического электричества на одежде, которое только усиливается в холодное время года.

Читайте также Зачем нужно размораживать холодильник: причину знают не все

Зачем фольгу бросают в стиралку?

Это означает, что после стирки вещи не будут прилипать к телу, а платья и юбки – к капроновым колготкам, как это часто бывает.

Во время стирки бросьте в барабан несколько шариков фольги. Она совсем безвредна в использовании, потому что не содержит никакой химии. Фольга является более дешевой альтернативой антистатическим средствам, поэтому ее можно использовать несколько раз, пока шарик не потеряет свою форму.



Фольгу можно бросать в стиральную машинку / Фото Pexels

Кроме того, фольга имеет дополнительное механическое воздействие на вещи, поэтому это обеспечит лучший результат без дополнительной стирки, если одежда сильно загрязнена.

Интересный факт, но шарики с фольгой сокращают потребление порошка и кондиционера для белья. Также вещи после стирки могут быть заметно мягче. Хозяйки также отметили, что фольга странным образом влияет на вещи так, что после стирки они не сильно помяты, поэтому даже не требуют глажки.