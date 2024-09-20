Зачем кофе подают с водой: об этом секрете знают единицы

Возможно, вам приходилось слышать о том, что в Европе кофе всегда подают с водой. Но откуда пришла эта традиция и стоит ли попробовать запивать напиток?

Если вы возьмете чашечку эспрессо в кафе или ресторане в Европе, вы точно удивитесь, когда официант к кофе принесет вам еще и стакан воды – даже если вы об этом не просили. Но зачем эта вода и когда ее пить – до кофе или после? Porady 24 раскрывают секрет.

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Откуда пошла традиция?

Некоторые люди убеждают, что именно в Вене сначала начали подавать воду к кофе. А другие убеждены, что начало традиции следует искать в Турции. Но на самом деле к истине ближайшей будет третья, совсем другая версия.

Воду начали подавать к кофе в Греции из-за особенностей местного климата. Греция – это достаточно теплая страна, и летом любителям горячего кофе может быть непросто. Для того, чтобы не отказывать себе в удовольствии насладиться напитком и немного освежиться, кофе начали запивать чистой, прохладной водой.

Любов до кави об'єднує всіх – бізнес-гуру, блогерів-мандрівників, естетів-кіноманів. Але є відмінність. Одні люблять міцне еспресо, інші – дріп-каву, треті не уявляють життя без улюбленого фільтру. Gemini подбав, аби кожен знайшов саме свій смак й відкрив найзручніший спосіб заварювання кави.

Оттуда традиция перекочевала в Турцию, а затем ее заново открыли в Европе.

Зачем к кофе подают воду?

Сейчас причина подачи стакана воды к эспрессо немного иная – и даже не одна. Поэтому, вот для чего нужна вода:

Вода помогает очистить рецепторы, чтобы каждый новый глоток ощущался, как первый.

Также это помогает немного охладиться после выпитой чашки напитка.

Вода препятствует окрашиванию зубной эмали. Если часто употреблять кофе, это может немного повлиять на белизну улыбки, а так вы защищаете себя от этого неприятного побочного эффекта.

Кроме того, вода помогает восстановить водный баланс после употребления кофе.



Воду к кофе подают не просто так / Фото Pexels

Как правильно пить кофе с водой?

Зерновой кофе может быть чрезвычайно вкусным, и для того, чтобы не потерять этот вкус и чувствовать удовольствие от каждого глотка, нужно периодически освежать рот маленькими глотками.

Лучше всего будет чередовать между собой кофе и воду: глоток кофе запивайте глотком воды и так далее. Кстати, глотать выпитую воду сразу не стоит. Нужно сначала немного подержать ее во рту, чтобы она действительно очистила ваши вкусовые рецепторы.