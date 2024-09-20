Навіщо каву подають з водою: про цей секрет знають одиниці
Можливо, вам доводилося чути про те, що у Європі каву завжди подають з водою. Та звідки прийшла ця традиція і чи варто спробувати запивати напій?
Якщо ви візьмете чашечку еспресо у кафе чи ресторані в Європі, ви точно здивуєтеся, коли офіціант до кави принесе вам ще й стакан води – навіть якщо ви про це не просили. Але навіщо ця вода і коли її пити – до кави чи після? Поради 24 розкривають секрет.
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Звідки пішла традиція?
Деякі люди переконують, що саме у Відні спершу почали подавати воду до кави. А інші переконані, що початок традиції варто шукати у Туреччині. Та насправді до істини найближчою буде третя, зовсім інша версія.
Воду почали подавати до кави у Греції через особливості місцевого клімату. Греція – це досить тепла країна, і влітку любителям гарячої кави може бути непросто. Для того, щоб не відмовляти собі у задоволенні насолодитися напоєм і трохи освіжитися, каву почали запивати чистою, прохолодною водою.
Любов до кави об'єднує всіх – бізнес-гуру, блогерів-мандрівників, естетів-кіноманів. Але є відмінність. Одні люблять міцне еспресо, інші – дріп-каву, треті не уявляють життя без улюбленого фільтру. Gemini подбав, аби кожен знайшов саме свій смак й відкрив найзручніший спосіб заварювання кави.
Звідти традиція перекочувала у Туреччину, а потім її заново відкрили у Європі.
Навіщо до кави подають воду?
Зараз причина подачі стакана води до еспресо трохи інакша – і навіть не одна. Отож, ось для чого потрібна вода:
- Вода допомагає очистити рецептори, щоб кожен новий ковток відчувався, як перший.
- Також це допомагає трохи охолодитися після випитої чашки напою.
- Вода перешкоджає фарбуванню зубної емалі. Якщо часто вживати каву, це може трохи вплинути на білизну посмішки, а так ви убезпечуєте себе від цього неприємного побічного ефекту.
- Окрім того, вода допомагає відновити водний баланс після вживання кави.
Воду до кави подають не просто так / Фото Pexels
Як правильно пити каву з водою?
Зернова кава може бути надзвичайно смачною, і для того, щоб не загубити цей смак і відчувати задоволення від кожного ковтка, потрібно періодично освіжати рот маленькими ковтками.
Найкраще за все буде чергувати між собою каву та воду: ковток кави запивайте ковтком води й так далі. До речі, ковтати випиту воду одразу не варто. Потрібно спершу трохи потримати її в роті, щоб вона справді очистила ваші смакові рецептори.