Рекомендовано для посадки обирати кісточки зі свіжих фруктів, які ви лише нещодавно з’їли, пише "Флористікс Інфо". Не кожна з них зможе прорости, тому варто обирати великі та цілі на вигляд кісточки.

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Як посадити мандарин вдома

Перед посадкою насіння на кілька днів треба загорнути у вологу марлю. Цю вологість треба підтримувати до моменту, поки йде процес набубнявіння. Після того, як кісочки проросли, їх можна висаджувати в ґрунт.

Це має бути суміш з трьох частин субстрату землі та однієї частини перегною, піску та листової землі зі жменею глини. Цю землю треба готувати самостійно, оскільки в готових субстратів міститься торф, який є шкідливим для мандарина.

Насіння треба висаджувати в склянки 200 міліграмів або в спеціальні ємності з дренажними отворами, в яких глибина не більше 9 сантиметрів. На дно треба поставити дрібні камінчики.

У вологу землю кісточки треба заглиблювати на 4 сантиметри. Після посадки посів має бути в температурі від 20 до 25 градусів.



Мандаринове дерево можна виростити вдома / Фото Pexels

Вже через місяць у склянках мають з’явитися перші паростки. Якщо всі кісточки були посаджені в одному контейнері, то після появи 4 листочків, їх треба розсадити в окремі склянки. Далі пікірування треба зробити тоді, коли коріння заповнить увесь об’єм склянки.

Після цього молоду мандарину треба пересадити в горщик та регулярно підливати. Цей фрукт любить вологий ґрунт, але дуже важливо слідкувати за тим, аби не було застою води, тому поливайте його лише тоді, коли верхній шар буде сухим.

Мандаринові дерева добре ростуть в освітлених місцях, тому їх найкраще тримати на підвіконні, яке виходить на південь або південний схід.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Для бутонізації та цвітіння сприятливою вважається температура від 16 градусів тепла та при вологості повітря 60 %. Якщо ж у кімнаті буде надто тепло, переживати не варто, оскільки мандарин може рости та плодоносити навіть при 40 градусах тепла.

Підживлювати дерево нічим не треба, але під час вегетації двічі на місяць в ґрунт треба додати розчин комплексного мінерального добрива.