Если вы хотите улучшить качество очистки туалета и одновременно тратить на эту задачу меньше времени, в этом вам может помочь обычный чеснок, сообщает 24 Канал. Он может не только бороться с запахами, но и уничтожать бактерии.

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Зачем класть в туалет зубчики чеснока?

Большинство людей стремятся поддерживать чистоту в своих домах, но далеко не всем по душе использование агрессивных химических средств. Вместо этого вы можете воспользоваться некоторыми народными методами, которые будут действовать ничуть не хуже. Например, вы можете попробовать метод с обычным зубчиком чеснока: он может стать эффективным средством для борьбы с микробами, грибком и многими неприятными запахами.

Дело в том, что чеснок содержит аллицин – это не только уничтожает грибки и бактерии, но и останавливает вонь. Это природное и безопасное средство помогает поддерживать чистоту в туалете без лишних усилий.



Чеснок может очистить туалет / Фото Pexels

Как использовать чеснок?

Действие чеснока в туалете чрезвычайно проста – все, что вам нужно сделать, так это забросить зубок в унитаз на ночь. Почему делать это именно ночью? Именно в это время суток туалетом пользуются не часто, а это значит, что чеснок сможет работать целую ночь.

А на утро вам нужно будет просто смыть воду в туалете. Повторяйте этот трюк примерно дважды в неделю. Тогда и про плесень, и про запахи в туалете можно будет забыть навсегда.

Кстати, бороться чеснок может не только с запахами, но и с неприятными желтыми пятнами, которые иногда появляются на унитазе. Эти пятна можно легко удалить, приготовив настойку с ним. Смесь нужно выливать в унитаз на ночь.