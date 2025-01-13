Время положить лавровый лист под холодильник: вот зачем это делать

Лавровый лист это очень важная приправа, которую используют во многих блюдах. Но лавровый лист может быть полезным не только в кулинарии.

Лавровый лист – это приправа, которую можно найти практически на каждой кухне. Впрочем, его использование точно не должно ограничиваться добавлением в супы, сообщает 24 Канал.

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Зачем класть лавровый лист под холодильник?

Лавровый лист имеет немало полезных свойств, и одно из них – способность отпугивать практически всех вредных насекомых. А все потому, что в листьях содержатся цинеол, пинен и камфора – а это вещества, которые могут подавлять дыхательную систему многих вредителей.

Эксперты считают, что лавровый лист можно использовать даже как надежный способ отпугивать тараканов от дома. Например, для того, чтобы избавиться от этих очень неприятных насекомых, нужно разложить несколько лавровых листьев в местах их обитания. Чаще всего тараканы селятся под холодильником – там есть и остатки пищи, и влага, что нужны для их жизни.



Лавровый лист может отпугивать тараканов / Фото Pexels

Также среди популярных мест для тараканов – мусорное ведро и кухонные шкафчики. Поэтому разложение лаврового листа именно в этих местах может дать замечательный эффект. Но для того, чтобы приправа действовала как следует, ее нужно время от времени заменять, и советуют это делать не реже, чем раз в несколько месяцев.

Кстати, можно добавить лавровый лист и в воду во время мытья кухни – так вы сможете не только отогнать насекомых, но и наполнить комнату приятным свежим ароматом.

Но есть еще одно объяснение, зачем нужно хранить лавровый лист не только в шкафчике с приправами. Считается, что это растение может притягивать богатство в дом, и поэтому его раскладывают по квартире, чтобы "открыть финансовые потоки". Также можно положить лавровый лист и на батарею, под подушку и в кошелек.