Час покласти лавровий лист під холодильник: ось навіщо це робити

Лавровий лист – це дуже важлива приправа, яку використовують у багатьох стравах. Але лавровий лист може бути корисним не тільки в кулінарії.

Лавровий лист – це приправа, яку можна знайти практично на кожній кухні. Втім, його використання точно не має обмежуватися додаванням у супи, повідомляє 24 Канал.

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Навіщо класти лавровий лист під холодильник?

Лавровий лист має чимало корисних властивостей, і одна з них – здатність відлякувати практично усіх шкідливих комах. А все через те, що у листі містяться цинеол, пінен та камфора – а це речовини, що можуть пригнічувати дихальну систему багатьох шкідників.

Експерти вважають, що лавровий лист можна використовувати навіть як надійний спосіб відлякувати тарганів від дому. Наприклад, для того, щоб позбутися цих дуже неприємних комах, потрібно розкласти кілька лаврових листків у місцях їхнього проживання. Найчастіше таргани селяться під холодильником – там є і залишки їжі, і волога, що потрібні для їхнього життя.



Лавровий лист може відлякувати тарганів / Фото Pexels

Також серед популярних місць для тарганів – сміттєве відро та кухонні шафки. Тож розкладання лаврового листа саме у цих місцях може дати чудовий ефект. Але для того, щоб приправа діяла як слід, її потрібно час від часу замінювати, і радять це робити не рідше, ніж раз на кілька місяців.

До речі, можна додати лавровий лист і у воду під час миття кухні – так ви зможете не тільки відігнати комах, але й наповнити кімнату приємним свіжим ароматом.

Та є ще одне пояснення, навіщо потрібно зберігати лавровий лист не тільки у шафці з приправами. Вважається, що ця рослина може притягувати багатство в дім, і тому її розкладають по квартирі, аби "відкрити фінансові потоки". Також можна покласти лавровий лист і на батарею, під подушку та у гаманець.