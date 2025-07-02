Сделайте это немедленно: зачем люди кладут лавровый лист в углы квартиры
- Лавровый лист используется в углах квартиры для отпугивания насекомых.
- Его также используют для ароматерапии, очищения энергетики пространства и поглощения неприятных запахов.
У каждого из нас на кухне есть лавровый лист, который мы обычно добавляем в суп. Однако в последнее время его все чаще можно увидеть в углах квартиры.
Зачем в углы квартиры кладут лавровый лист – расскажет 24 Канал.
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Такой ритуал имеет множество назначений: от вполне очевидных и практических до эзотерических.
Натуральная защита от жучков
Лавровый лист имеет сильный аромат, который отпугивает насекомых:
- муравьев,
- тараканов,
- моль,
- комаров.
Запах эфирных масел в лавре неприятен для многих вредителей, поэтому разложенные по углам листочки могут действовать как естественная "охрана" жилья. Чтобы аромат был сильнее, перед использованием листок можно немного поломать – тогда он выделяет больше эфирных масел.
Интересно! Для борьбы с муравьями также рекомендуется использовать борную кислоту с дрожжами и вареньем, лимонный сок или пищевую соду.
Ароматерапия и энергетика
В давние времена лавровый лист считали растением, очищающим энергетику пространства. Неудивительно, что в наше время его используют в ритуалах для привлечения покоя, гармонии и благополучия.
Некоторые советуют:
- класть по одному листочку в каждый угол комнаты, чтобы "вытянуть" негатив;
- заменять листья раз в неделю – чтобы сохранялась сила аромата и эффект.
Лавровый лист используют для очистки энергетического пространства / Фото Unsplash
Поглощение запахов
Лавровый лист также прекрасно поглощает неприятные запахи, особенно в сырых или закрытых помещениях. Его можно класть не только по углам, но и в шкафчики, обувные полки или возле мусорника.
Как правильно использовать:
- Выберите сухие листочки без пятен и плесени.
- Кладите по 1 – 2 листка в каждый угол или в мешочки из ткани.
- Меняйте их раз в 7 – 10 дней, чтобы сохранялась эффективность.
В Древнем Риме лавр считали символом защиты и победы. Поэтому, возможно, самое время проверить его магические свойства в собственном доме.