Положите в стиральную машину обычный пакет: результат поразит

В каждом доме точно хранится несколько ненужных целлофановых пакетов. Но выбрасывать их точно не стоит: они могут быть полезными во время стирки.

Стиральная машина – это обычный бытовой прибор, без которого не обойтись ни в одной квартире, сообщает 24 Канал. Но если вы хотите сделать свою стирку даже более эффективной, тогда стоит воспользоваться одним элементарным лайфхаком.

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Зачем класть пакет в стиральную машину?

Если вы заметили, что после стирки на ваших вещах остаются части порошка, что налипают, тогда с этим может помочь обычный пакет. Очень часто частички ворса и остатки стирального порошка оказываются на одежде из-за выбора неподходящего режима стирки или из-за неудачно выбранной температуры.

А вот пакет поможет всем гранулам качественно раствориться, и они не будут сбиваться в комки.

Также статическое электричество, возникающее в барабане во время стирки, может быть нейтрализовано именно полиэтиленовым пакетом. Все волосы и шерсть, случайно оказавшиеся в барабане, налипнут именно к пакету, а не к вашей одежде.



В стиральную машину можно положить пакет / Фото Pexels

Впрочем, для того, чтобы все подействовало, как следует, нужно выбрать удачный пакет – большой и с ручками. Обратите также внимание на такой момент – на пакете не должно быть рисунков, ведь краска в стиральной машине может слезть и испачкать ваши вещи. Вот только, к сожалению, использовать пакет повторно не получится – для каждой новой стирки нужно брать новый пакет.

Переживать о безопасности метода также не стоит – для разложения целлофана нужны более высокие температуры, чем те, что есть в стиральной машине. Поэтому с техникой все точно будет в порядке.

Кстати, немало хозяек убеждают, что стирка с пакетом в барабане помогает защитить фильтр стиральной машины от накопления разнообразного мусора. Пакет выступает как своеобразная мембрана, что забирает внутрь частицы шерсти, ворса и других мелких предметов. В результате они собираются в пакете, а не попадают в фильтр.