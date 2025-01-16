Покладіть у пральну машину звичайний пакет: результат вразить

У кожному домі точно зберігається кілька непотрібних целофанових пакетів. Та викидати їх точно не варто: вони можуть бути корисними під час прання.

Пральна машина – це звичайний побутовий прилад, без якого не обійтися у жодній квартирі, повідомляє 24 Канал. Та якщо ви хочете зробити своє прання навіть більш ефективним, тоді варто скористатися одним елементарним лайфхаком.

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Навіщо класти пакет до пральної машини?

Якщо ви помітили, що після прання на ваших речах залишаються частини порошку, що налипають, тоді з цим може допомогти звичайний пакет. Дуже часто частинки ворсу та залишки прального порошку опиняються на одязі через вибір невідповідного режиму прання або через невдало обрану температуру.

А ось пакет допоможе усім гранулам якісно розчинитися, і вони не будуть збиватися у грудки.

Також статична електрика, що виникає в барабані під час прання, може бути нейтралізована саме поліетиленовим пакетом. Все волосся та шерсть, що випадково опинилися у барабані, налипнуть саме до пакета, а не до вашого одягу.



У пральну машину можна покласти пакет / Фото Pexels

Втім, для того, аби все подіяло, як слід, потрібно обрати вдалий пакет – великий і з ручками. Зверніть також увагу на такий момент – на пакеті не має бути малюнків, адже фарба у пральній машині може злізти та забруднити ваші речі. Ось тільки, на жаль, використати пакет повторно не вийде – для кожного нового прання потрібно брати новий пакет.

Перейматися про безпеку методу також не варто – для розкладання целофану потрібні більш високі температури, ніж ті, що є у пральній машині. Тож з технікою все точно буде гаразд.

До речі, чимало господинь переконують, що прання з пакетом у барабані допомагає захистити фільтр пральної машини від накопичення різноманітного сміття. Пакет виступає як своєрідна мембрана, що забирає всередину частинки вовни, ворсу та інших дрібних предметів. В результаті вони збираються в пакеті, а не потрапляють до фільтра.