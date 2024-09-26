Газон – это важная часть городского ландшафта, и когда говорится об их содержании, нужно понимать, что на это влияет немало различных факторов. Впрочем, действительно ли так необходимо коротко косить траву на газонах? Советы 24 рассказывают об особенностях этого процесса.

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Зачем косить траву на газоне

Прежде всего – косить траву на газонах действительно нужно, ведь это помогает поддерживать густоту травы и общее состояние газона. Вот только неправильная техника кошения может привести к совершенно противоположному результату – помешать росту травы и повредить газон.

Одна из распространенных ошибок – это слишком короткое выкашивание, которое также известно как "скальпирование". Это может ослабить траву и нанести вред дерновому покрову, а также вызвать проблемы с ростом.

Оптимальная высота газона – от 3,5 до 5 сантиметров. И это действительно может обеспечить газону надлежащую густоту и стабильность в росте. Но после скашивания траву чрезвычайно важно собрать, ведь если этого не сделать, трава будет разлагаться под воздействием солнца и влаги, и это приведет не только к засорению территории, но и к пожелтению остального газона.

Кстати, обоснование скашивания борьбой с клещами – это миф, ведь эти вредители прекрасно себя чувствуют как в высокой, так и в низкой траве. Поэтому кошение не только не решает проблему, но и ухудшает ее – стимулирует размножение клещей, потому что в кустарниках живут и насекомые, которые ими питаются.



Газон нужно скашивать по правилам / Фото Pexels

Нужно ли подкармливать газон после кошения

Еще один недостаток скашивания травы – это постоянное изъятие питательных веществ из почвы. Сразу же после скашивания травы ей нужно немало азота, фосфата, калия, железа и магния, а также других микроэлементов для того, чтобы продолжать рост.

Если же подкормки не провести, тогда зеленый цвет исчезнет, а трава начнет редеть. Компенсировать это можно сбалансированной подкормкой через один или два дня после скашивания, ведь за это время срезы закроются.