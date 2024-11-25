Если вы имеете дома лавровый лист, тогда можете не только приготовить вкусный суп или борщ, но и подпитать огород, сообщает 24 Канал. В сельском хозяйстве этот продукт просто незаменим.

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Чем полезен лавровый лист на огороде?

Лавровый лист – это очень мощное и полезное удобрение, если только знать, как его использовать. Он содержит эфирные масла, которые могут отпугивать различных вредителей – например муравьев, тлю и тому подобное. И тогда эти насекомые не смогут нанести вред растениям, а все, что нужно сделать вам – это закопать листья у себя в саду или на огороде.



Лавровый лист очень полезен для огорода / Фото Pexels

Поэтому если вы хотите сократить количество химикатов, которые используете на участке, лавровый лист может стать неплохой альтернативой. Вот его положительные свойства для растений:

Обогащает почву питательными веществами. В листьях можно найти и кальций, и калий, и марганец, и селен и магний, а также медь. Он разлагается в почве и естественным образом обогащает ее.

В листьях можно найти и кальций, и калий, и марганец, и селен и магний, а также медь. Он разлагается в почве и естественным образом обогащает ее. Борется с болезнями и грибками. В лавровом листе есть фитонциды и танины, которые могут активно бороться с грибковыми инфекциями и другими патогенами, которые передаются через почву. Эти соединения помогают поддерживать здоровье грядок.

Для того, чтобы воспользоваться этими невероятными преимуществами, нужно на грядку закопать 3 лавровых листа на глубину 5 сантиметров. После закапывания грядку полейте и накройте защитным материалом. Так вы можете подготовить почву к следующему сезону.

Но если огород осенью подкормить все же не успели, не стоит расстраиваться – вы можете приберечь этот полезный рецепт до весны или конца зимы и использовать для быстрого проращивания рассады. Хорошо перемешайте почвосмесь с лавровым листом и после этого высейте семена.

Особенно хорошо на такой подкормке будут расти капуста, томаты и перец.