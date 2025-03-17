Вот для чего на самом деле нужен нижний ящик духовки: единицы знают секрет

Конечно, духовки могут отличаться от дома к дому. Однако в большинстве из них можно заметить одну общую черту: таинственный ящик внизу.

Ящик под духовкой используют по сотне различных назначений: для хранения сковородок, ненужной посуды, различных мелочей с кухни, но мало кто знает, зачем он был спроектирован прежде всего, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Для чего предназначен ящик под духовкой?

Хотя дно вашей духовки может выглядеть в целом так же, как нижний ящик в духовке ваших друзей и соседей, они могут иметь совершенно разные функции в зависимости от модели. И если вы неправильно используете ящик под духовкой, это может привести не только к потере определенных ее функций, но и к более неприятным последствиям – например, к пожару.

Итак, существует три наиболее распространенные назначения нижнего ящика духовки.

Хранение

Да, некоторые ящики – это просто ящики. И если вы осмотрели нижнее отделение вашей духовки, и оно выглядит как обычный глубокий металлический ящик без решеток или нагревательных компонентов, вероятнее всего, оно предназначено только для хранения.

Впрочем, это не значит, что класть туда можно все, что угодно. Даже если ящик не предназначен для обогрева, во время работы духовки он все еще может достаточно сильно нагреваться, поэтому класть туда пластик и легковоспламеняющиеся вещи запрещено.

А правильное хранение вещей на кухне очень важно, чтобы поддерживать в ней порядок. Ранее мы рассказывали, какие вещи нужно выбросить из нее, чтобы комната не выглядела загроможденной.



В некоторых ящиках духовки можно хранить вещи / Фото Pexels

Нагрев

В некоторых духовках нижнее отделение предназначено для нагрева блюд после их приготовления. Особенно полезно это, если вы готовите много еды для какого-то праздника, и хотите, чтобы блюдо оставалось теплым, когда вы подадите его на стол.

Обычно в инструкции к прибору указано, для чего предназначен нижний шкаф.

Жарка

Да, в вашей духовке может быть даже такая функция. Жарочные ящики особенно распространены в газовых духовках, и обычно выглядят более узкими, чем ящики для хранения или нагрева. Функция жарки обычно используется для быстрого завершения приготовления блюда, поджаривания или придания продуктам хрустящей корочки.